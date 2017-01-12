Работа в AutoCad

Описание: Срочно нужен инженер- проектировщик, который сможет спроектировать и смонтировать машину для чистки прозрачных пластиковых шариков в сухом бассейне (во вложении картинка). Или просто проектировщик, который подробно сделает проект со всеми максимально изложенными деталями ...