Есть диплом,нужно по нему сделать чертёж платы в Компасе похожий на пример . Тема диплома: Миниатюрный телевизионный приёмник на основе ЖК матрицы
Работа в AutoCad
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