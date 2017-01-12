Разработка технической документации

Требуется конструктор для разработки технической документации для разработки корпуса для радиоэлектронной аппаратуры.

Есть задача – сделать корпус 19 дюймов с высотой 3U в котором размещены радиокомпоненты.

Нужно подготовить КД, адаптированную под наше производство: КД на изделие упаковку и документацию для пользователя.

Используется листовая сталь, фабричные метизы и комплектующие. Не используем литье и сложную технологическую оснастку.

Пишите, что можете предложить, а также сколько хотите по цене, срокам и какая информация вам необходима будет для начала работы?