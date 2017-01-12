Разработка радиоэлектронной аппаратуры

Имеется 3 ответственные задачи по разработке для опытного инженера-конструктора РЭА (расположены по уровню сложности):

1) Разработка электроники однофазного стабилизатора напряжения. Задача: разработать электронику для контроля и управления релейным стабилизатором напряжения на мощности до 10 кВА. Желательно с применением серийно выпускаемых микроконтроллеров.

2) Разработка модульного трехфазного стабилизатора напряжения. Модуль дисплея с индикацией и управлением, плата контроля работы стабилизатора, плата исполнительного устройства, плата snmp адаптера и т.д. возможна отдача в разработку отдельных частей устройства.

3) Разработка однофазного/трехфазного инвертора на мощность до 10 ква с синусоидальным выходным напряжением, управление нагрузкой с импульсным потреблением и наличием пусковых токов.

Если вы заинтересованы в проекте и можете выполнить любую или хотя бы какую-нибудь одну из вышеперечисленных задач, отмечайтесь здесь или пишите на почту за получением дополнительных сведений и обсуждением условий.