Изготовить 5 чертежей перфорации. Предварительные рисунки перфорации во вложении. 2 листа длиной 2623мм и шириной 823мм нужно разделить так чтобы получилось 4 листа. Первый лист 2450х823, второй - 173х823. Третий лист 2450х823, ...
Исполнительная документация по вентиляции и кондиционированию
Для здания 2000 кв.м. требуется изготовить исполнительную документацию систем:
- вентиляции
- кондиционирования
- отопления и теплоснабжения вентиляции.
Исходные данные:
- рабочая документация в DWG
- пометки бригадира от руки о фактически выполненных работах
Прошу предложить ваши цены.
Работа интересует на постоянной основе. Объектов много.
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