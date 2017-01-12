Исполнительная документация по вентиляции и кондиционированию

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Закрыт5 заявок266 просмотров

Для здания 2000 кв.м. требуется изготовить исполнительную документацию систем:

- вентиляции

- кондиционирования

- отопления и теплоснабжения вентиляции.

Исходные данные:

- рабочая документация в DWG

- пометки бригадира от руки о фактически выполненных работах

Прошу предложить ваши цены.

Работа интересует на постоянной основе. Объектов много.

8 лет назад
sava04
Максим 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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