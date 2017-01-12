VISIO - Начертить красивую схему

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Чертежи и Схемы
Закрыт13 заявок272 просмотра

Ищу дизайнера с большим опытом создания схем в Visio.

Схема уже начерчена мной, нужно просто сделать в Visio красиво (красивые наполнители, 

стрелки, шрифт, и.т.д.) 

Схема небольшая, оплата WebMoney 40 USD + положительный отзыв.

Обращаю внимание на то, что схема нужна именно в Visio, в формате .vsd

8 лет назад
AlexMedvedev2015
Александр 
42 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Dimonio27
Дмитрий 
50 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$40
1 день
Работа была выполнена в полном объема. После получения материала заказчик на сайте не появляется и на связь не выходит. Оплату тоже не выполнил. С удовольствием изменю свой свой отзыв на положительный после получения оплаты.

Заявки фрилансеров

Dimonio27
Дмитрий 
50 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад