Срочно требуется закончить деталировку 2D чертежи. Autocad 2017

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Завершен5 заявок356 просмотров

Срочно требуется закончить деталировку 4-х 2D чертежей в аутокаде. 

Оплата почасовая, работа совместная через скайп конференцию.

Все отдельные детали есть на отдельных чертежах требуется собрать все вместе.

Желательно начать сегодня. 22.01.2017 мне надо все сдать завтра, послезавтра.

Контактная информация 

С уважением

Влад Найман.

AutoCAD
8 лет назад
midtno
65 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Cadauto3D
Геворг 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 часа назад
8 лет назад
$100
2 дня
Работа выполнена, быстро в желаемые сроки. Четкость и слаженность работы с заказчиком, рекомендую.
Спасибо Влад, что доверили мне ваш проект. Оперативность, оплата и общение - все на высоком уровне. Рекомендую Вас всем фрилансерам, как ответственного и серьезного заказчика. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество...

Заявки фрилансеров

Cadauto3D
Геворг 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 часа назад
8 лет назад
#1
Чертежи и Схемы

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