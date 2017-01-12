Переместить виды чертежа согласно схеме расположения на формат А1 Чертеж в автокаде и схема расположения прикреплены
Пересохранить чертежи в компасе
Желательно в 16 версию
Заявки фрилансеров
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