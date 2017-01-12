Срочно требуется закончить деталировку 4-х 2D чертежей в аутокаде. Оплата почасовая, работа совместная через скайп конференцию. Все отдельные детали есть на отдельных чертежах требуется собрать все вместе. Желательно начать ...
Чертеж
Переместить виды чертежа согласно схеме расположения на формат А1
Чертеж в автокаде и схема расположения прикреплены
Заявки фрилансеров
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