Добрый день! Во вложении ТЗ на разработку графической схемы проезда для сайта. Аналогичную графическую схему нужно сделать для филиала в Питере. Графическую схему офиса питера прилагаю http://joxi.ru/l2ZLBGOidONwrJ. Приметных объектов там нет т.к. склад ...