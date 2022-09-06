Необходимо спроектировать схему (с описанием используемых элементов), что бы можно было без проблем (используя доступные в продаже компоненты) спаять следующее устройство выполняющее определенные функции:

Сирена для начала игр

Применение устройства:

Используется для начала игры двух команд расположенных на удалении друг от друга.

Описание устройства:

Два взаимных устройства (одинаковых). На каждом 2 лампы (красная и зеленая), табло для отсчета времени (9 сек.), Кнопка, Звуковой динамик (достаточно мощный, что бы его можно было услышать в большой комнате всем находящимся там. Звук - тоновый), кнопка включени/выключения устройства с индикаций в виде красного диода. Взаимодействие устройств по Wi-fi или Bluetooth (без проводов).

Описание работы:

Если команда №1 готова к началу, она нажимает кнопку на своем устройстве. Раздается звуковая индикация (можно что бы работала, пока держишь кнопку) и загорается красная лампа (не один диод, а что то заметное). В это же время на втором устройстве также загорается красная лампа и раздается звуковая индикация 1-2 секунды. Когда вторая команда готова к началу, она нажимает кнопку на своем устройстве. Раздается звуковая индикация (1-2 секунды) и включается таймер на 9 секунд (одновременно на обоих устройствах) с индикацией на дисплее и звуковым сопровождением (короткий тоновый сигнал на каждой секунде) и когда отсчет доходит от 9 до 0: загорается зеленая лама и звучит продолжительный (2-3 секунды) звуковой сигнал. После чего, устройство переходит в ждущий режим, до следующего его запуска через кнопку. Работать может как от сети 220В, так и от аккумуляторных батарей (доступных к продаже).