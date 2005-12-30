Разработать рабочую документацию

Добрый день. Занимаетесь ли вы проектированием АСУТП и КИПиА?

Нужно разработать РД "Техническое перевооружение системы автоматического управления погружными насосами Р610А/В в бассейне сточных вод Z601 в цехе ПП"

Замена поплавковых сигнализаторов LSH 6701 и LSLL6702, на пьезометрические преобразователи уровня с аналоговым выходом 4-20мА. на насосах Р610А/В. Система управления насосами должна бесперебойно функционировать даже при наличии в столичных водах слоя плавающих твердых частиц обладающих адгезией к металлу.Обязательные требования:Сбор исходных данных, обследование и анализ конструктивных и технологических характеристик системы АСУТП цеха ПП в г. Омск!!! Расходы на жилье и перелет оплачиваются. Если потребуется взять административный отпуск (отпуск за за свой счет), то возместим.

Нужно сделать корректировку программного обеспечения АСУТП Якогова при установке дополнительных датчиков