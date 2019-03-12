Составить смету по проекту. Электрика. СПб

Компания интегратор. Занимается установкой ЛВС, СКС, СКУД и электрических сетей. Требуется фриланс для оформления рабочей документации по проектам. В месяц один-два проекта. Оплата сдельная от объема. Желателен украинский ФОП.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно составить смету по проекту. Электрика. Для Санкт-Петербурга. Во вложении проект. посмотрите и скажете свою цену и сроки за которые готовы заделать.
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