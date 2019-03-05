Требуется инженер пгс или конструктор для составления проекта АР

$700
Чертежи и СхемыЗакрыт6 заявок268 просмотров
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Для составления проекта капитального ремонта производственного помещения общей плошадью 1000 м2 требуется специалист готовый выполнить проект раздел АР, способный спроектировать антресоль металлическую в существующем здание. Проект будет содержать дефектные ведомости, ведомости отделочных работ плюс чертежи отделываемых помещений и чертежи вновь возводимой антресоли, а так же подробную спецификацию всех применяемых материалов.

5 лет назад
serjilio
Сергей 
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад