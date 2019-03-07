Суть: Я подбираю опытного чертежника, который сможет разработать проектную документацию на основании дизайн проекта однокомнатной квартиры (30м2) с детальной проработкой и высоким уровнем качества. Сделать: Основываясь на техническом задании и исходных материалах необходимо опросить дизайнера для ...
Создание семейств Revit трубы и фитинги | Инженерные сети
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Создание семейств Revit трубы и фитинги | ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ
количество параметров идентификации
– наименование (детали)
– код продукта / артикул
– наименование изготовителя
– сайт изготовителя (URL)
– материал
– страница URL продукта (product page url)
– описание (до 300 знаков)
– масса
Характеристики каталога семейств:
1) уровень детализации – стандартная модель
2) количество семейств – 100 шт
3) количество типоразмеров в семействе: от 1 до 50
4) форматы семейств и шаблонов – .rfa, .rte
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