Создание семейств Revit трубы и фитинги | Инженерные сети

Приветствую! Нужно разработать проект приточно-вытяжной вентиляции вытесняющего типа для кальянной. Система должна вписываться в интерьер заведения. У нас уже есть проект но он создан с учетом старых гостов и схем. Это проект нам не подходит потому как приток ...