Создание семейств Revit трубы и фитинги | Инженерные сети

Чертежи и СхемыЗакрыт7 заявок425 просмотров
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Создание семейств Revit трубы и фитинги    |  ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ

количество параметров идентификации 

– наименование (детали)

– код продукта / артикул

– наименование изготовителя

– сайт изготовителя (URL)

– материал

– страница URL продукта (product page url)

– описание (до 300 знаков)

– масса

Характеристики каталога семейств:

1) уровень детализации – стандартная модель

2) количество семейств – 100 шт

3) количество типоразмеров в семействе: от 1 до 50

4) форматы семейств и шаблонов – .rfa, .rte

5 лет назад
Slava3030
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад