Нужен проект сферического дома в archicad 21

Нужен проект купольного дома диаметром 12 метров ,правильно геометрической форм, типо как тут http://skydome.pro/house/12/

Требования,

1. Толщина стен наружной стены 1 м., плюс она должна быть полностью ввиде сферы, а не разбита на 12 секторов.

2. Плакировку можно сделать так там же

3. Предусмотреть если, что чтоб я мог менять расположения внутренних стен независимо друг от друга.