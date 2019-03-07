Нужен проект сферического дома в archicad 21

Чертежи и СхемыЗакрыт5 заявок291 просмотр
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Нужен проект купольного дома диаметром 12 метров ,правильно геометрической форм, типо как тут http://skydome.pro/house/12/

Требования, 

1. Толщина стен наружной стены 1 м., плюс она должна быть полностью ввиде сферы, а не разбита на 12 секторов.

2. Плакировку можно сделать так там же

3.  Предусмотреть если, что чтоб я мог менять расположения внутренних стен независимо друг от друга.

5 лет назад
tvoy
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
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