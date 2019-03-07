Чертежи

Чертежи и СхемыЗакрыт19 заявок342 просмотра
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Добрый день! Мне нужно перечертить в 20й архикад с формата пдф этаж жилого дома На этаже 5 планировок.  Сколько примерно будут стоить услуги и какое время это займет?

5 лет назад
guest_15524963233031
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад