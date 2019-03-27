Перерисовать план-схему.

Суть: Я подбираю опытного чертежника, который сможет разработать проектную документацию на основании дизайн проекта однокомнатной квартиры (30м2) с детальной проработкой и высоким уровнем качества. Сделать: Основываясь на техническом задании и исходных материалах необходимо опросить дизайнера для ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В прикреплении находится то, что необходимо перерисовать. Сделать тоже самое, но чуть иначе, что бы не иметь проблем с авторскими. Некоторые элементы будут удалены.
Для заказчика не принципиально в какой программе будет реализован макет. Главное, что бы было относительно похоже.
==================================================
В личку писать свои предложения не нужно (эти сообщения будут
проигнорированы, и в рамках тендера рассматриваться не будут). В рамках
тендера пожалуйста указывайте свою цену и сроки. Предложения без цены не
рассматриваются. Обращения иными методами коммуникации, кроме сообщений
в тендере, не рассматриваются и игнорируются. В личную почту принимаем
только сообщения относительно технических деталей проекта.
Оплата WebMoney. Другие валюты и ПС по согласованию. Так же возможна оплата на карты ВТБ, Альфы, ПСБ, БРС, (русский стандарт), Райфазен, Кукуруза, Сбер (комиссия за счет получателя).
Предложения "безопасных сделок" нами не рассматриваются.
Никаких предоплат (ни полных, ни частичных). Оплата исключительно по факту выполненной работы.
Если исполнитель не согласен на данное условие, то не нужно выставлять
свою кандидатуру, отвлекая мое время на его оценку. На иных, кроме
озвученных выше условиях мы не согласимся. Если вы желаете мне
рассказать печальные истории про то, как вас кинули когда то там, то
оставьте их пожалуйста при себе, при этом вы можете оценить количество
реализованных только тут нами проектов, и отзывы фрилансеров, работавших
над ними.
- Похожие заказы
- Чертежи и Схемы5 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен проект купольного дома диаметром 12 метров ,правильно геометрической форм, типо как тут http://skydome.pro/house/12/ Требования, 1. Толщина стен наружной стены 1 м., плюс она должна быть полностью ввиде сферы, а не разбита на 12 секторов. 2. Плакировку можно сделать ...Чертежи и Схемы5 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Мне нужно перечертить в 20й архикад с формата пдф этаж жилого дома На этаже 5 планировок. Сколько примерно будут стоить услуги и какое время это займет?Чертежи и Схемы19 заявокЗакрыт5 лет назад
- $700
Для составления проекта капитального ремонта производственного помещения общей плошадью 1000 м2 требуется специалист готовый выполнить проект раздел АР, способный спроектировать антресоль металлическую в существующем здание. Проект будет содержать дефектные ведомости, ведомости отделочных работ плюс чертежи ...Чертежи и Схемы6 заявокЗакрыт5 лет назад
Создание семейств Revit трубы и фитинги | ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ количество параметров идентификации – наименование (детали) – код продукта / артикул – наименование изготовителя – сайт изготовителя (URL) – материал – страница URL продукта (product page url) – описание (до 300 знаков) – масса Характеристики каталога ...Чертежи и Схемы7 заявокЗакрыт5 лет назад
Приветствую! Нужно разработать проект приточно-вытяжной вентиляции вытесняющего типа для кальянной. Система должна вписываться в интерьер заведения. У нас уже есть проект но он создан с учетом старых гостов и схем. Это проект нам не подходит потому как приток ...Чертежи и Схемы3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Добрый день. Нужен проект кухни. пакет документов на изготовление. сборка, присадки, спецификации, деталировка.Чертежи и Схемынет заявокЗакрыт5 лет назад
- $5
Сделать расчет площади фасада и погонаж бревен. На основании проекта надо посчитать площадь фасада с учетом кральцов / без них, и погонаж швов между бревен по наружной стенке.Чертежи и Схемы2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходимо разработать проект узла подключения к тепловой сети четырехблочного жилого дома (таунхаус) с отдельным узлом учета тепла для каждого блока. Пример прикреплен.Чертежи и Схемынет заявокЗакрыт5 лет назад
Есть чертеж колокола (разрез) в формате jpg необходимо отрисовать в формате dxf. Масштаб 1:1.Чертежи и Схемы10 заявокЗакрыт5 лет назад