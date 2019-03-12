мне нужен эскизный проект остановочного павильона в виде кареты
Необходимо начертить в программе КОМПАС чертежи, которые в формате jpg
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Необходимо начертить в программе на выбор: КОМПАС, AutoCad, Visio чертежи, которые в формате jpg.
Количество файлов: 2
цена: договорная
Один чертеж является сборочным, а второй силовой цепью
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