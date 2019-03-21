Создание рабочего проекта Сети связи в AutoCad.

Чертежи и СхемыЗакрыт4 заявки266 просмотров
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Требуется выполнить рабочий проект по сетям связи, разделы:

1. АПС тех.решение готово нужно перенести на чертёж 

2. СОУЭ тех.решение готово нужно перенести на чертёж

3. СКС тех.решение готово нужно перенести на чертёж

4. Радиофикация, уже существует надо перенести в единый проект

5. Общедомовое телевидение, уже существует надо перенести в единый проект

6 . СКУД, уже существует надо перенести в единый проект

Существующие проекты:

https://cloud.mail.ru/stock/cK9nggymf1iqwBN9fYMSpTm3

5 лет назад
bukrei
32 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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