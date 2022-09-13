Создать модель в Comsol

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Чертежи и Схемы
Закрытнет заявок195 просмотров

Вообщем нужна модель резки лазером углепластика. Тоесть в отдельности матрицы самой. Отдельности  эпоксидки. Там же сам материал послоям сделан. Параметры конкретно углепластика скажу впоследствииНужна матрица и наполнитель Просто сам материал максимально простой без каких либо добавок

3 года назад
Kusko1302
29 лет
5 лет в сервисе
Был
7 часов назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Чертежи в программе T-FLEX

    Необходимо разработать и откорректировать 3D-чертежи для изготовления оборудования в программе T-FLEX. Основной комплект чертежей уже имеется, требуется доработка и уточнение деталей.

    Чертежи и Схемы3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Проектирование электрической схемы сирены начала игр

    Необходимо спроектировать электрическую схему для сирены, используемой для начала игры между командами. Устройство должно включать 2 лампы (красная и зеленая), таймер на 9 секунд, кнопку и звуковой динамик. Взаимодействие между двумя устройствами должно осуществляться по Wi-Fi или Bluetooth. Устройство должно работать от сети 220В или аккумуляторов.

    Чертежи и Схемы1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработать разделы проекта объекта строительства в REVIT

    Требуются услуги специалистов для разработки проектной документации административного здания в REVIT. Необходима проработка чертежей и схем. Исходные данные для расчета стоимости и сроков будут предоставлены по запросу.

    Чертежи и Схемы1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Конструювання корпусних меблів

    Необхідно накреслити стелажі для офісу, включаючи деталізацію з присадками. Очікується, що будуть представлені чіткі чертежі та схеми для подальшого виготовлення.

    Чертежи и Схемы10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • БЦ Волна

    Требуется разработать чертежи и схемы для БЦ Волна с использованием программы Corel Draw. Ожидается качественная и точная графика, соответствующая заданным требованиям.

    Чертежи и Схемы3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Плата для электронных сигарет

    Необходимо спроектировать плату для электронных сигарет тип VV с произвольным размещением компонентов. Плата должна поддерживать зарядку аккумулятора через USB Type-C, регулировку мощности и защиту от короткого замыкания. Размеры платы не должны превышать 650мм на 180мм. Дополнительная оплата за точное расположение компонентов возможна.

    Чертежи и Схемы1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать чертеж плуга на трактор

    Необходимо сделать чертеж плуга для трактора с изменением угла входа в землю на 7 градусов. Требуется обмерять существующий плуг, внести изменения в конструкцию, включая угол наклона лезвия и его крепление. Создать чертеж новой конструкции для производства нового плуга с учетом технических характеристик, таких как глубина погружения и диаметр изгиба кабеля.

    Чертежи и Схемы7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка конструкции туалета из пластика

    Необходимо разработать конструкцию туалета из пластика, основываясь на предоставленных чертежах и фотографиях прототипа. Результатом работы станет 3D модель изделия. Оплата по безналичному расчету, работа по договору.

    Чертежи и Схемы3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать карточки планировок

    Требуется разработать карточки товара для каркасных домов, включая 2-3 фотографии, планы и общее описание. Образец будет предоставлен. Задача проста и понятна.

    Чертежи и Схемы12 заявок
    Закрыт
    3 года назад