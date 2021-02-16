Нужны 4 нехитрых эскиза для описания установки дверной ручки. Это должно выглядеть примерно как в описаниях по сборки мебели ИКЕА: без лишней информации, в одну линию. Желательно в векторной графике (eps, ai, pdf)
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Нужно спроектировать манипулятор 6 осей свободы. Что бы по чертежам я мог собрать его в дальнейшом
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