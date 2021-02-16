Спроектировать манипулятор

Чертежи и СхемыЗакрыт4 заявки620 просмотров
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Нужно спроектировать манипулятор 6 осей свободы. Что бы по чертежам я мог собрать его в дальнейшом

3 года назад
guest_1613461555361
3 года в сервисе
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3 года назад