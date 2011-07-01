Дизайн 2d игры

Добрый день. Я разрабатываю программу для мобильных телефонов. Программа представляет собой справочник автомобильных кодов регионов. Пользователь вводит код региона и получает название региона, которому принадлежит введенный код. Программа очень простая. Нужно разработать дизайн. Из чего состоит программа: * 4 разных типа ...
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Всем привет
Требуется дизайнер для красивого оформления простой 2d игры ( на c++ ) и интернет сайта к ней. Бюджет проекта строго ограниченный, поэтому торговля невозможна. В список заданий входит –
Не игра:
1- создание логотипа названия
2- создания баннеров разных размеров ( для рекламных компаний в google adwords )
3- дизайн сайта ( очень простой, но под стиль игры, притом можно использовать кнопки от игры для интернет сайта )
4- подключение и настройка форума
Игра:
1- составить общий дизайн игры. Игра простая, в основном интерфейс и графики. Из игровых элементов всего около 15 разных юнитов ( машинка, паровозик, город, завод и тд ). По стилю мне нравится полу-флеш оформление игры World of Tanks, но я готов выслушать любые идеи дизайнера.
2- в данном проекте основное правило это – 2d, но красиво!
3- В распоряжение дизайнера будет все(!!!) игровые поля и меню в виде картинок. Они уже сделаны и прорисованы для ТЗ. Так же дизайнеру будет передано само ТЗ в виде большого и простого рассказа, как и что работает в игре. Дизайнер сможет окунуться в игру и представить ее через ТЗ.
Я понимаю, что бюджет слишком маленький для «профессионалов», но и в дизайнерах с нулевым опытом мы тоже не заинтересованы.
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