Дизайн 2d игры

Всем привет

Требуется дизайнер для красивого оформления простой 2d игры ( на c++ ) и интернет сайта к ней. Бюджет проекта строго ограниченный, поэтому торговля невозможна. В список заданий входит –

Не игра:

1- создание логотипа названия

2- создания баннеров разных размеров ( для рекламных компаний в google adwords )

3- дизайн сайта ( очень простой, но под стиль игры, притом можно использовать кнопки от игры для интернет сайта )

4- подключение и настройка форума

Игра:

1- составить общий дизайн игры. Игра простая, в основном интерфейс и графики. Из игровых элементов всего около 15 разных юнитов ( машинка, паровозик, город, завод и тд ). По стилю мне нравится полу-флеш оформление игры World of Tanks, но я готов выслушать любые идеи дизайнера.

2- в данном проекте основное правило это – 2d, но красиво!

3- В распоряжение дизайнера будет все(!!!) игровые поля и меню в виде картинок. Они уже сделаны и прорисованы для ТЗ. Так же дизайнеру будет передано само ТЗ в виде большого и простого рассказа, как и что работает в игре. Дизайнер сможет окунуться в игру и представить ее через ТЗ.

Я понимаю, что бюджет слишком маленький для «профессионалов», но и в дизайнерах с нулевым опытом мы тоже не заинтересованы.