Дизайн приложения для iPhone

Дизайн интерфейсов и игрЗакрыт12 заявок369 просмотров
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Подробное описание проекта находится в файле Words.zip - распакуйте его и прочитайте Project_words.doc.

12 лет назад
lifeware
Алексей 
43 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад