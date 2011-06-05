Необходимо отрисовать 10 различных вьюшек для iphone приложения. Подробности после выбора исполнителя. Главное условие: дизайнер должен быть или сам обладателем айфона или иметь опыт разработки дизайнов для него.
Нужен пакетный парсер сайтов (HTML) типа Телепорт
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1.Парсер должен скачивать сайт – как есть
- полностью сохраняя структуру и графику
- сохраняя все файлы (если есть)
- пакетная работа (несколько сайтов)
- возможность просматривать сайты (как они скачались)
- каждый сайт"site.ru" скачивается в одноимённую папку "site.ru"
2.Отчистка от чужих внешних ссылок на всех страницах
3.Расстановка ссылок (типа код SAPE)
- папка static – в которой лежат файлы(папки с файлами) , которые в последствии кидаются в каждый спарсеный сайт.
- основной код можно привязать установить перед ним
- 5 блоков ссылок расставлять в зависимости от дизайна сайта (расположения блоков)
---------- к примеру 1 надо контентом + 2 под контентом 3 в конце новостей 4и5 в подвале
---------- или 1и2 над контентом + 3и4 под контентом + 5 в подвале (можно привязаться к тегам )
4. Возможность вставки кода над контентом (под заголовком)
5. Возможность скачивать все сайты архивом.
То есть, в парсере должна быть вкладка на каждую задачу.
!!!!! предложения сюда !!!!!!
В личку не писать
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