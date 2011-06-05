Нужен пакетный парсер сайтов (HTML) типа Телепорт

Дизайн интерфейсов и игрЗакрыт2 заявки147 просмотров
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1.Парсер должен скачивать сайт – как есть

- полностью сохраняя структуру и графику

- сохраняя все файлы (если есть)

- пакетная работа (несколько сайтов)

- возможность просматривать сайты (как они скачались)

- каждый сайт"site.ru" скачивается в одноимённую папку "site.ru"

2.Отчистка от чужих внешних ссылок на всех страницах

3.Расстановка ссылок (типа код SAPE)

- папка static – в которой лежат файлы(папки с файлами) , которые в последствии кидаются в каждый спарсеный сайт.

- основной код можно привязать установить перед ним

- 5 блоков ссылок расставлять в зависимости от дизайна сайта (расположения блоков)

---------- к примеру 1 надо контентом + 2 под контентом 3 в конце новостей 4и5 в подвале

---------- или 1и2 над контентом + 3и4 под контентом + 5 в подвале (можно привязаться к тегам )

4. Возможность вставки кода над контентом (под заголовком)

5. Возможность скачивать все сайты архивом.

То есть, в парсере должна быть вкладка на каждую задачу.

!!!!! предложения сюда !!!!!!

В личку не писать

HTML
12 лет назад
RubenPiter
48 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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