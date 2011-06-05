Пакет иконок и обоев (для мобильной программы)

1.Парсер должен скачивать сайт – как есть - полностью сохраняя структуру и графику - сохраняя все ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для облицовке небольшой программы нужно:
1 х Большие обои (640х960); так чтобы их можно было бы увеличить в длине вставляя сегменты;
3 х Маленькие обои в размерах (600х480, 600х240, 600х160)
1 х Иконка посылки (140х140)
1 х Изображение "приход посылки" (600х170)
1 х Изображение "отправка посылки" (600х170)
1 х Иконка "верно" (40х40)
1 х Иконка "под вопросом" (40х40)
1 х Иконка "меню" (60х60); эту в двух состояниях;
1 х Фон для кнопки подходящий к остальному стилю.
Для ориентира: тема программы почта, платформа iPhone
Оплата через WebMoney.
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