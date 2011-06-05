Пакет иконок и обоев (для мобильной программы)

Дизайн интерфейсов и игрЗакрыт8 заявок231 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Для облицовке небольшой программы нужно:

1 х Большие обои (640х960); так чтобы их можно было бы увеличить в длине вставляя сегменты;

3 х Маленькие обои в размерах (600х480, 600х240, 600х160)

1 х Иконка посылки (140х140)

1 х Изображение "приход посылки" (600х170)

1 х Изображение "отправка посылки" (600х170)

1 х Иконка "верно" (40х40)

1 х Иконка "под вопросом" (40х40)

1 х Иконка "меню" (60х60); эту в двух состояниях;

1 х Фон для кнопки подходящий к остальному стилю.

Для ориентира: тема программы почта, платформа iPhone

Оплата через WebMoney.

12 лет назад
georgij
42 годаГермания
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
IGNI
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
21 отзыв
12 лет назад
$200
5 дней