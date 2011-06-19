Разработка концепции пользовательского интерфейса

Для облицовке небольшой программы нужно: 1 х Большие обои (640х960); так чтобы их можно было бы увеличить в длине вставляя сегменты; 3 х Маленькие обои в размерах (600х480, 600х240, 600х160) 1 х Иконка посылки (140х140) 1 х Изображение "приход ...