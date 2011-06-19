Разработка концепции пользовательского интерфейса

Дизайн интерфейсов и игрЗакрыт1 заявка187 просмотров
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Необходимо разработать и реализовать концепцию пользовательского интерфейса системы GPS-GLONASS мониторинга.

12 лет назад
Dober
43 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад