Дизайн мобильного приложения

О проекте - создание ERP на базе GAE. Требуется программист способный создать дизайн при помощи GWT. Возможно долгосрочное сотрудничество. Обязательные требования: Java , GAE, GWT.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день. Я разрабатываю программу для мобильных телефонов.
Программа представляет собой справочник автомобильных кодов регионов.
Пользователь вводит код региона и получает название региона, которому принадлежит введенный код.
Программа очень простая.
Нужно разработать дизайн.
Из чего состоит программа:
* 4 разных типа кнопок (на самом деле, все зависит от дизайна).
* 1 фон (опять же, всё зависит от дизайна).
* Оформление вывода региона в каком-то "автомобильном" стиле.
* Иконка приложения.
Есть пример подобной программы на другой платформы (просто как информация к размышлению, стремиться к копированию не нужно).
Программа будет абсолютно бесплатная. Никакой прибыли она не принесет и разрабатывается просто как "проба пера". Поэтому предложить денег за эту работу не могу (разве что чисто символически).
Ищу человека, у которого есть немного свободного времени и который хочет положить себе в портфолио еще одну интересную работу.
- Похожие заказы
- $500Дизайн интерфейсов и игр2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $100
Формат приложения - заметки. Основные разделы: - Список заметок - Добавление - Просмотр заметки + Настройка, Описание Основные элементы дизайна: Лого (сделать надпись) Меню Список заметок, просмотр заметки Форма добавления Гамма - пастельные тона фонов + более яркие элементы управления Стилистика - базовые iphone приложения + web 2.0. Детали ...Дизайн интерфейсов и игр11 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо разработать и реализовать концепцию пользовательского интерфейса системы GPS-GLONASS мониторинга.Дизайн интерфейсов и игр1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Подробное описание проекта находится в файле Words.zip - распакуйте его и прочитайте Project_words.doc.Дизайн интерфейсов и игр12 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется грамотный специалист по юзабилитиДизайн интерфейсов и игр3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Для облицовке небольшой программы нужно: 1 х Большие обои (640х960); так чтобы их можно было бы увеличить в длине вставляя сегменты; 3 х Маленькие обои в размерах (600х480, 600х240, 600х160) 1 х Иконка посылки (140х140) 1 х Изображение "приход ...Закрыт12 лет назад
1.Парсер должен скачивать сайт – как есть - полностью сохраняя структуру и графику - сохраняя все ...Дизайн интерфейсов и игр2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо отрисовать 10 различных вьюшек для iphone приложения. Подробности после выбора исполнителя. Главное условие: дизайнер должен быть или сам обладателем айфона или иметь опыт разработки дизайнов для него.Завершен12 лет назад
- $600
Требуется нарисовать интерфейс для мобильной игры (IPhone, Android), жанр - космическая стратегия. Целевое разрешение 800х480. Примерный объем работы: 3-игровых экрана + около 30 иконок (48х48) для кнопок. За подробностями (макет интерфейса) - в личку.Дизайн интерфейсов и игр6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $30
Дизайн интерфейса чата для Tim Spell во флеш, подробности по контактам.Завершен12 лет назад