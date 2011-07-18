Дизайн мобильного приложения

Добрый день. Я разрабатываю программу для мобильных телефонов.

Программа представляет собой справочник автомобильных кодов регионов.

Пользователь вводит код региона и получает название региона, которому принадлежит введенный код.

Программа очень простая.

Нужно разработать дизайн.

Из чего состоит программа:

* 4 разных типа кнопок (на самом деле, все зависит от дизайна).

* 1 фон (опять же, всё зависит от дизайна).

* Оформление вывода региона в каком-то "автомобильном" стиле.

* Иконка приложения.

Есть пример подобной программы на другой платформы (просто как информация к размышлению, стремиться к копированию не нужно).

Программа будет абсолютно бесплатная. Никакой прибыли она не принесет и разрабатывается просто как "проба пера". Поэтому предложить денег за эту работу не могу (разве что чисто символически).

Ищу человека, у которого есть немного свободного времени и который хочет положить себе в портфолио еще одну интересную работу.