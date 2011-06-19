Дизайн простого приложения Iphone

$100
Дизайн интерфейсов и игрЗакрыт11 заявок271 просмотр
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Формат приложения - заметки.

Основные разделы:

- Список заметок

- Добавление

- Просмотр заметки

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Настройка, Описание

Основные элементы дизайна:

Лого (сделать надпись)

Меню

Список заметок, просмотр заметки

Форма добавления

Гамма - пастельные тона фонов + более яркие элементы управления

Стилистика - базовые iphone приложения + web 2.0.

Детали предоставлю в личку.

p.s. Есть другие проекты по тематике, долгосрочное сотрудничество.

12 лет назад
internetable
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад