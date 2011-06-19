Дизайн простого приложения Iphone

Необходимо разработать и реализовать концепцию пользовательского интерфейса системы GPS-GLONASS мониторинга.
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Формат приложения - заметки.
Основные разделы:
- Список заметок
- Добавление
- Просмотр заметки
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Настройка, Описание
Основные элементы дизайна:
Лого (сделать надпись)
Меню
Список заметок, просмотр заметки
Форма добавления
Гамма - пастельные тона фонов + более яркие элементы управления
Стилистика - базовые iphone приложения + web 2.0.
Детали предоставлю в личку.
p.s. Есть другие проекты по тематике, долгосрочное сотрудничество.
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