Создать дизайн при помощи GWT

$500
Дизайн интерфейсов и игрЗакрыт2 заявки258 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

О проекте - создание ERP на базе GAE. Требуется программист способный создать дизайн при помощи GWT. Возможно долгосрочное сотрудничество.

Обязательные требования:

Java , GAE, GWT.

12 лет назад
2win
53 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
3 отзыва