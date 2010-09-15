Дизайн табличного детализированного дашбоарда

Требуется дизайнер для создания фирменного шаблона меню на программе AutoPlay Media Studio.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Представьте себе следующую ситуацию:
- Компания Х имеет отделения в нескольких странах (в каждой стране несколько городов, где компания так или иначе присутствует). Каждое отделение может быть одного из нескольких типов (например - магазин, стойка в супермаркете, или интернет-магазин). В каждой точке продается несколько типов товаров. Некоторые товары продаются лучше других, некоторые отделения убыточные. Работу каждой точки можно оценить несколькими параметрами -- сумма продаж в день, средняя сумма одного чека, итд.
Или
- Страховая компания Y продает полисы через партнерские компании (у каждого партнера несколько агентов). Каждый из партнеров продает полисы разных типов (страхование жизни, накопительное, Каско, итд). Мы хотели бы узнать, где больше воруют.
Или, обобщая
Некая активность имеет несколько групп несвязанных параметров (география * тип-точки или партнер * тип-полиса, ...). Часть параметров может разделяться на подгруппы (города в стране, точки в городе, возможно много уровней), часть -- нет. Для каждой пары параметров известно одно или несколько (сумма продаж, средний чек, ...) чисел, характеризующих успех данной "ячейки". Для каждого числового параметра есть шкала оценки, из кодируемых цветом градаций (от красного "очень плохо" до зеленого "отлично"). Для параметров с подгруппам, система может легко переключаться между уровнями детализации.
Нам нужен дизайн графической компоненты - дашбоарда, представляющего состояние системы для заданных вариантов параметризации и уровня детализации, а также ui для удобного переключения системы между режимами.
Самый Главный Босс хочет иметь возможность посмотреть на ОДИН экран, и сказать "Тамбов премируем, Харькову передайте, что по песку еще ничего, а вот по полимерам совсем кирдык, если через месяц не будет 15 рублей за тонну, главного уволим". Кроме того, Самый Главный Босс хочет, чтобы было красиво :).
По причинам, связанным с деталями реализации, дизайн ДОЛЖЕН быть основан на таблице, а, не, скажем на MindManager-подобных деревьях.
Это -- большой проект, и мы не расчитываем получить готовый дизайн с первой итерации. На данном этапе мы ищем первую версию, мокап, набросок, эскизы -- что-то, с чего можно было бы начать конкретное обсуждение деталей. Мы готовы платить за Ваше время, вне зависимости от того, будут ли приняты окончательные результаты.
Если Вы заинтересованы, напишите пожалуйста ваш рейт в час или в день, и сколько Вам понадобится времени на то, чтобы сделать первый вариант. Если Вы уже делали что-то похожее (презентации?, годовые отчеты?), пришлите нам ссылку.
Спасибо,
МК
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