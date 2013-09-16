Дизайн web-телефона

Требуется разработать дизайн интерфейса для браузерной игры http://oreeme.com Стиль игры - фэнтези рпг По дизайну нужно переделать интерфейс игры в что-то более человеческое. На данном этапе все выглядит как недоделка. Изображения вещей и монстров переделывать не нужно. Верстка не ...