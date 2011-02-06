Дизайнер интерфейсов

Здравствуйте! Мне нужен специалист в области интерфейсов (Web-приложение + мобильные версии) Я готов пригласить Вас в команду на ближайшие 5 лет. Если фриланс, является для Вас стилем жизни. Пожалуйста, рассмотрите возможность трудиться в офисе на ближайшие 2-3 месяца. Сопровождать ...