Дизайнер интерфейсов, UI Designer

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Обязанности

Создание удобных и красивых пользовательских интерфейсов

Дизайн веб-сайтов

Рисование иконок

Анализ спецификаций и требований

Требования:

Портфолио

Опыт работы от 1 года

Работа с программами: Illustrator, Photoshop (знание Flash - дополнительный плюс)

Понимание основ графического дизайна, типографики, а также программирования и верстки

Умение работать в группе, коммуникабельность

Английский устный, письменный (желательно), чтение - обязательно

13 лет назад
Olgga
Ольга 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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