Дизайнер интерфейсов, UI Designer

В студии дизайна Ramotion есть вакансии на должность дизайнера интерфейсов. Что мы предлагаем: - Начальная зарплата 500 - 1000 $ в месяц (Если вы очень эффективны, то 1000 $ - не предел. Будет больше.) - Работа в современном ...