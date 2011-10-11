аналог http://hidemyass.cachefly.net/download/HMA-Pro-VPN-2.6.9-install.exe чуть меньше функционала нужно ваше портфолио цена сроки
Flash интерфейс
Нужна программка, ведущая счет игры.
Все очень примитивно и просто:
В игре участвуют 8 человек, каждый из них отвечает на вопросы. За правильный ответ, человеку присваивается 1, 2, 3 балла (взависимости от тура. Всего туров 3) за неверный ответ - 0 очков. В каждом туре по 3 вопроса.
Задача:
- написать программку, в которую можно вводить список участников (имена, фамилии)
- возможность начислять им нужное количество баллов
- это все дело должно калькулироваться
- после введения данных должна генерироваться красивая картинка фуллскрин, для выведения турнирной таблицы (я эту картинку буду выводить на большой монитор)
- после каждого тура (когда значения поменяются) должна быть анимация в случае изменения позиций игроков в турнирной таблице (кто-то ушел вниз, кто-то поднялся наверх, т.е. позиции плавно меняются местами)
программинг мега примитивный. основной упор на дизайн. все должно быть лаконично и красиво.
показываем примеры, обсуждаем цену, срок до 6 числа (ноябрь, года 2011 от Рождества Христова))
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