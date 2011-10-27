Нужно сделать электронную версию программы по адресу http://cktrm.ru/re Посмотрите демо версию программы. Интересует тот функционал где есть работа с текстом. Нужно сделать удобное администрирование для "заливки" туда текстов на русском и ...
Дизайн программы
Нужно создать дизайн к уже готов программе(см.атач).
-создать диз. интерфейса
-создать диз. ярлыка на раб.стол
-создать иконку в трей
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн интерфейсов и игр2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется провести эвристическую оценку интерфейса программного обеспечения с целью улучшения юзабильности. Объект юзабилити-аудита: Программа предназначена для автоматизации переноса бухгалтерской документации с бумажных носителей в 1С:Предприятие. ТЗ для оценки ...Дизайн интерфейсов и игрнет заявокЗакрыт13 лет назад
На основе имеющегося дизайна сайта надо сделать загрузочную форму, большую часть которой будет занимать уже созданный коллаж без скриншота меньшую часть будут занимать 6 картинок символизирующих 6 основных музыкальных специальностей 1. Вокал 2. ...Дизайн интерфейсов и игр1 исполнительЗавершен14 лет назад
Надо написать десктоп клиента, работающего в типовых браузерах (WEBKIT) - QtWebKit - PC/Windows - Safari - iPad/Iphone - Chrome - Android Реализация ...Дизайн интерфейсов и игр1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Требуется новый дизайн для существующей игры. Игра простенькая, на составление слов используя буквы. Старый дизайн непривлекателен и не соответствует Retina дисплеям. Основные требования - Разработчик должен иметь iPhone или iPod ...Дизайн интерфейсов и игр6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $1000
Требуется разработать графический/програмный дизайн для фото будки. Добавочные детали будут предоставлены в личной беседе.Дизайн интерфейсов и игр12 заявокЗакрыт14 лет назад
- $5000
Требуется отрисовать порядка 50-ти страниц для браузерной онлайн игры. От вас: - сроки (оперативность) - качество От нас: -своевременная оплата ...Дизайн интерфейсов и игр2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Необходимо создать дизайн интерфейса приложения виртуального путеводителя для iPhone. ТЗ в приложении. Прошу высылать предложения по срокам и стоимости.Дизайн интерфейсов и игр9 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужен справочник ИТ-фирм Самарской области на api.2gis.ru для сайта на Joomla. Стоимость на усмотрение разработчика. Предложения принимаются по адресу [email protected] или по телефону 8-937-98-599-19Дизайн интерфейсов и игрнет заявокЗакрыт14 лет назад
Есть CRM с несложным функционалом, интерфейс в настоящее время выглядит в стиле as is, т.е как сделали, чтобы понятно было изначально, так все и осталось. Хочется сейчас сделать удобный и современный интерфейс и "натянуть" на ...Дизайн интерфейсов и игр1 исполнительЗавершен14 лет назад