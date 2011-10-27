Дизайн программы

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Завершен11 заявок175 просмотров

Нужно создать дизайн к уже готов программе(см.атач).

-создать диз. интерфейса

-создать диз. ярлыка на раб.стол

-создать иконку в трей

14 лет назад
winnert
Антон 
44 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

RealS
33 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$30
2 дня
Все сделано быстро, качественно. Рекомендую человека для работы.
Спасибо за сотрудничество.

Заявки фрилансеров

RealS
33 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад