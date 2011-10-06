Анализ юзабилити программного обеспечения

Требуется провести эвристическую оценку интерфейса программного обеспечения с целью улучшения юзабильности.

Объект юзабилити-аудита:

Программа предназначена для автоматизации переноса бухгалтерской документации с бумажных носителей в 1С:Предприятие.

ТЗ для оценки объема работы:

1) Провести эвристическую оценку интерфейса

2) Проанализировать интерфейс на соответствие задачам и потребностям пользователя

3) Проанализировать насколько быстро пользователь сможет разобраться в предлагаемом функционале

3) Проанализировать интерфейс на соответствие стандартам 1С

3) Выявить непоследовательность решений в реализации бизнес задач

4) Зафиксировать в отчёте выявленные проблемы, сгруппировав их по степени важности и критичности; указать "узкие" места в интерфейсе

5) Сформулировать предложения по устранению ключевых проблем

6) Внести предложения по улучшению интерфейса и упрощению навигации по программе

7) Предоставить устную онлайн-консультацию

Наши требования:

1) Знание принципов UХ-дизайна и юзабилити

2) Опыт работы в сфере юзабилити и проектирования взаимодействия, наличие в портфолио примеров выполненных работ и отзывов от работодателей

3) Опыт разработки веб-интерфейсов и пользовательских интерфейсов десктоп-приложений для Windows

4) Знакомство с интерфейсом 1С

5) Умение работать с интерактивными прототипами интерфейсов

6) Умение проводить экспертизу эргономики приложения, в соответствии с задачами конечного пользователя

7) Умение чётко и кратко излагать свои выводы и умозаключения

Резюме, уточняющие вопросы по сотрудничеству и ожидаемый уровень оплаты Вы можете указать в письме на адрес: [email protected]