В прикрепленном файле есть материал который в точности необходимо повторить на сайте и сделать форму отправки. Каждый желающий должен иметь возможность заполнить анкету и отправить ее нажав кнопку отправить.
Анализ юзабилити программного обеспечения
Требуется провести эвристическую оценку интерфейса программного обеспечения с целью улучшения юзабильности.
Объект юзабилити-аудита:
Программа предназначена для автоматизации переноса бухгалтерской документации с бумажных носителей в 1С:Предприятие.
ТЗ для оценки объема работы:
1) Провести эвристическую оценку интерфейса
2) Проанализировать интерфейс на соответствие задачам и потребностям пользователя
3) Проанализировать насколько быстро пользователь сможет разобраться в предлагаемом функционале
3) Проанализировать интерфейс на соответствие стандартам 1С
3) Выявить непоследовательность решений в реализации бизнес задач
4) Зафиксировать в отчёте выявленные проблемы, сгруппировав их по степени важности и критичности; указать "узкие" места в интерфейсе
5) Сформулировать предложения по устранению ключевых проблем
6) Внести предложения по улучшению интерфейса и упрощению навигации по программе
7) Предоставить устную онлайн-консультацию
Наши требования:
1) Знание принципов UХ-дизайна и юзабилити
2) Опыт работы в сфере юзабилити и проектирования взаимодействия, наличие в портфолио примеров выполненных работ и отзывов от работодателей
3) Опыт разработки веб-интерфейсов и пользовательских интерфейсов десктоп-приложений для Windows
4) Знакомство с интерфейсом 1С
5) Умение работать с интерактивными прототипами интерфейсов
6) Умение проводить экспертизу эргономики приложения, в соответствии с задачами конечного пользователя
7) Умение чётко и кратко излагать свои выводы и умозаключения
Резюме, уточняющие вопросы по сотрудничеству и ожидаемый уровень оплаты Вы можете указать в письме на адрес: [email protected]
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн интерфейсов и игр5 заявокЗакрыт13 лет назад
На основе имеющегося дизайна сайта надо сделать загрузочную форму, большую часть которой будет занимать уже созданный коллаж без скриншота меньшую часть будут занимать 6 картинок символизирующих 6 основных музыкальных специальностей 1. Вокал 2. ...Завершен14 лет назад
Надо написать десктоп клиента, работающего в типовых браузерах (WEBKIT) - QtWebKit - PC/Windows - Safari - iPad/Iphone - Chrome - Android Реализация ...Дизайн интерфейсов и игр1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Требуется новый дизайн для существующей игры. Игра простенькая, на составление слов используя буквы. Старый дизайн непривлекателен и не соответствует Retina дисплеям. Основные требования - Разработчик должен иметь iPhone или iPod ...Дизайн интерфейсов и игр6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $1000
Требуется разработать графический/програмный дизайн для фото будки. Добавочные детали будут предоставлены в личной беседе.Дизайн интерфейсов и игр12 заявокЗакрыт14 лет назад
- $5000
Требуется отрисовать порядка 50-ти страниц для браузерной онлайн игры. От вас: - сроки (оперативность) - качество От нас: -своевременная оплата ...Дизайн интерфейсов и игр2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Необходимо создать дизайн интерфейса приложения виртуального путеводителя для iPhone. ТЗ в приложении. Прошу высылать предложения по срокам и стоимости.Дизайн интерфейсов и игр9 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужен справочник ИТ-фирм Самарской области на api.2gis.ru для сайта на Joomla. Стоимость на усмотрение разработчика. Предложения принимаются по адресу [email protected] или по телефону 8-937-98-599-19Дизайн интерфейсов и игрнет заявокЗакрыт14 лет назад
Есть CRM с несложным функционалом, интерфейс в настоящее время выглядит в стиле as is, т.е как сделали, чтобы понятно было изначально, так все и осталось. Хочется сейчас сделать удобный и современный интерфейс и "натянуть" на ...Завершен14 лет назад
Необходимо сделать дизайн для Autorun (заготовки, основа уже есть) обучающего курса на DVD. И соответственно сделать сам Autorun. Все материалы курса в формате mp4. Все подробности в тех. задании!Завершен14 лет назад