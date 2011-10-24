Дизайн формы. Приватно для Дмитрук Елены (Leloo)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Завершен1 заявка165 просмотров

На основе имеющегося дизайна сайта надо сделать загрузочную форму, большую часть которой будет занимать уже созданный коллаж без скриншота меньшую часть будут занимать 6 картинок символизирующих 6 основных музыкальных специальностей

1. Вокал

2. Пиано

3. Гитара

4. Ударные

5. Духовые

6. Струнные

набор картинок инструментов одинаков для всех вариантов

Размер коллажа и исходник дизайна сайта заказчик предоставит во время работы (сайт на основе этого дизайна еще не запущен).

14 лет назад
dgs
49 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Leloo
43 года
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
$40
3 дня
Елена как всегда работает профессионально. Результат меня устраивает.
Дмитрий порядочный, честный и приятный в общении заказчик.

Заявки фрилансеров

Leloo
43 года
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад