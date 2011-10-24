В прикрепленном файле есть материал который в точности необходимо повторить на сайте и сделать форму отправки. Каждый желающий должен иметь возможность заполнить анкету и отправить ее нажав кнопку отправить.
Дизайн формы. Приватно для Дмитрук Елены (Leloo)
На основе имеющегося дизайна сайта надо сделать загрузочную форму, большую часть которой будет занимать уже созданный коллаж без скриншота меньшую часть будут занимать 6 картинок символизирующих 6 основных музыкальных специальностей
1. Вокал
2. Пиано
3. Гитара
4. Ударные
5. Духовые
6. Струнные
набор картинок инструментов одинаков для всех вариантов
Размер коллажа и исходник дизайна сайта заказчик предоставит во время работы (сайт на основе этого дизайна еще не запущен).
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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