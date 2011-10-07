Английский язык

Нужно сделать электронную версию программы по адресу http://cktrm.ru/re

Посмотрите демо версию программы.

Интересует тот функционал где есть работа с текстом.

Нужно сделать удобное администрирование для "заливки" туда текстов на русском и английском и привязке к звучащему аудио.

В добавок к тому что видите в презентации программы должно быть опциональное окошко для видео.

Дизайн должен быть на порядок лучше чем в демо версии программы.

Как ориентир можете посмотреть ted+sub в app store

Работать должна во всех основных браузерах и igadgets

Будет еще парочка несложных парочка упражнений.

Дизайнер Ваш.

Можно рассчитывать на долгое сотрудничество если понравится качество исполнения.

Спасибо

8(499) 340-40-07

Герхард