Иконки для wp7

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Закрыт5 заявок249 просмотров

иконки для wp7 - 37 штук

Требуется выполнить иконки для Windows Phone 7.

форматы: png, исходники

png сделать в размерах 26*26

исходники (Photoshop, Corel, Xara и пр.) - для каждой иконки - свой файл.

фон - прозрачный. Для изображения использовать ТОЛЬКО ЧЕРНЫЙ цвет разной степени прозрачности и прозрачный цвета. Эффектами

не злоупотреблять.

Остальные данные - в приложенном архиве.

Оплата - через webmoney.

14 лет назад
iconix
50 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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