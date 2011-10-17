Сделать дизайн для игры

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Закрыт11 заявок223 просмотра

Необходимо придумать и отрисовать дизайн для простой аркадной игры.

Сама игра находится здесь: http://code.google.com/p/losharik/

14 лет назад
zaff
40 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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