Необходимо придумать и отрисовать дизайн для простой аркадной игры. Сама игра находится здесь: http://code.google.com/p/losharik/
Оформление темы для андроида (уникальное)
Нужно сделать оформление темы для андроида (уникальное) с стиле world of tanks (worldoftanks.ru)
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