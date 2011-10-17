Оформление темы для андроида (уникальное)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Закрыт3 заявки181 просмотр

Нужно сделать оформление темы для андроида (уникальное) с стиле world of tanks (worldoftanks.ru)

все предложения и цены пишите тут!

Android
14 лет назад
upgrade
Илья 
41 год
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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