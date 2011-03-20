Ищется дизайнер для программных интерфейсов

Ищется дизайнер, способный подстроиться под существующий корпоративный стиль дизайна, и создать на основе его идеологии дизайн программного продукта для массового использования.

Если вам интересно, чтобы результатами вашей работы пользовались миллионы пользователей – вам сюда.

В первую очередь нужен именно дизайнер интерфейсов – логика, юзабилити, иконки, кнопочки, картинки. Требования – красивое портфолио, опыт разработки дизайна для программ, постоянное наличие онлайн, умение держать обещанные сроки. Интересно постоянное сотрудничество.

Начните разговор со ссылки на портфолио - без неё общение не имеет смысла.