Требования: - Опыт разработки ГУИ - Знание теории графического пользовательского интерфейса - Графические способности - Хорошее или умеренное знание английского языка - Знание основ верстки - Photoshop, Illustrator, Visio и т.п. Обязанности: - Разработка GUI для программного обеспечения по техническому заданию - Сплит-тестирование интерфейса, ...
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Нужен дизайнер мобильных интерфейсов.
Задача: дизайн и юзабилити приложений для мобильных телефонов (iPhone, Android, WM...)
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