Дизайнер интерфейсов (gamedev), Саратов

$700
Дизайн интерфейсов и игрЗакрытнет заявок163 просмотра
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Срочно ищем гуру-специалиста! В наш саратовский офис Drimmi разыскиваем опытного дизайнера, умеющего создавать эргономичные и «юзабильные» интерфейсы.

От вас ждем:

- опыт работы дизайнером интерфейсов/художником по интерфейсам/дизайнером графики;

- опыт проектирования интерфейсов (сайты, софт и т.п.);

- хорошее знание Adobe Photoshop, Adobe Illustrator (желательно CS5);

- развитое чувство прекрасного;

- наличие портфолио обязательно (!).

Крайне желательно:

- художественное образование;

- опыт разработки игр.

Что делать:

- создание элементов пользовательского интерфейса (меню, значки иконок, HUD);

- разработка общей эргономики интерфейса;

- создание визуального стиля интерфейсов.

Что предлагаем:

- Отличная команда, профессиональный рост, интересные задачи — и много.

- Заработная плата "белая", оформление по ТК РФ. Размеры — готовы обсуждать по итогам собеседования.

- Комфортные условия работы.

Контактная информация:

Ольга Макарова

[email protected]

+79266835014

13 лет назад
drimmi_hr
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
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