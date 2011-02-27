Дизайнер интерфейсов (gamedev), Саратов

Для онлайн проекта - браузерной игры Атлантида онлайн (http://www.atlantida-online.ru) требуется Художник с хорошим рисунком от руки, с опытом работы в Photoshop и умением работы на графическом планшете. - отрисовка интерфейсов - иконки - локации - персонажи Ссылки на портфолио кидайте ...