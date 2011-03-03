Требуются разработчики для стартапа

Первый транш инвестирования 25000 дол. уже предоставлен.

Нужна команда. Подробности здесь http://www.findstartup.ru/?page_id=2

Специалист по юзабилити. 1 человек

Требуемый опыт работы Опыт работы не менее 1 года.

Завершенные проекты, тесно работающие в какой либо из социальных сетях (vkontakte, facebook и т.д) – игры, приложения и т.д., с применением ваших разработок интерфейса.