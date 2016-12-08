Нужно сделать простой интерфейс для интернет приложения (раскраски). Три экрана просто тексты и кнопки ну и рамки. Больших дизайнерских изысков не надо Работы срочная
Нарисовать локацию для очков VR
Нужно нарисовать локацию 360 градусов для очков VR.
Локация деньгохранилища Скруджа Макдака. Вид - как будто стоишь на трамплине над золотыми деньгами. Сзади - вход в хранилище.
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