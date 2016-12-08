Нарисовать локацию для очков VR

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Закрыт1 заявка180 просмотров

Нужно нарисовать локацию 360 градусов для очков VR. 

Локация деньгохранилища Скруджа Макдака. Вид - как будто стоишь на трамплине над золотыми деньгами. Сзади - вход в хранилище.

8 лет назад
Gomes
49 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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