Приватный проект для Lereena

$1400
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Завершен4 заявки248 просмотров

Cоздания дизайна для приложения по рыбалке.

14 лет назад
lifeware
Алексей 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Lereena
Ксения 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад
$1400
10 дней
Работа выполнена очень профессионально! Отличная креативная графика на высоком уровне - очень довольны сотрудничеством.
Спасибо, Алексей, за интересные задачи по дизайну мобильных приложений, вы мне очень помогли развиться в этом направлении.

Заявки фрилансеров

Lereena
Ксения 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад