Игра HELLPOINT .

При увеличении разрешения с 1080х1920 до 2160х1920 все детали интерфейса сильно увеличиваются и порой даже не умещаются в экран. Чувство, что скейл идёт от вертикального разрешения.

Хотелось бы исправить этот момент и адаптировать интерфейс под разрешение 1920х2160