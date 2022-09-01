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Закрыт2 заявки367 просмотров

Игра HELLPOINT .

При увеличении разрешения с 1080х1920 до 2160х1920 все детали интерфейса сильно увеличиваются и порой даже не умещаются в экран. Чувство, что скейл идёт от вертикального разрешения.

Хотелось бы исправить этот момент и адаптировать интерфейс под разрешение 1920х2160

3 года назад
El_Dicos
Роман 
34 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад

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Катерина
 
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Денис
 
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