Разработка эскизов основных форм GUI прикладн. ПО

Нужно не 'нарисовать красивые градиенты', но выполнить требования к эргономике и технической эстетике.

Дизайн Системы должен удовлетворять следующим [идеальным] требованиям:

1. Содержать элементы для быстрого и удобного ввода данных (раскрывающиеся списки и т.п.);

2. Обеспечивать легкую идентификацию формы или меню Системы, в котором находится пользователь;

3. Обеспечивать минимум усилий и временных затрат пользователя для навигации по Системе;

4. Обладать системой контекстных подсказок для функциональных элементов, с которыми у пользователя потенциально могут возникнуть затруднения;

5. Обеспечивать наглядное, интуитивно понятное представление структуры отображаемой информации

Сроки 3 дня. Бюджет до $40 [1000руб] .

'описание.doc' самой подсистемы приложено;

это только часть будущей системы, и нужно 'первое приближение' .

комменты к заявкам пишите в приват. затем, с интересными мне исполнителями, обсудим в icq.