Нужен человек для созданий уровней к игровым проектам KPI – платим минимальные 15000 рублей в месяц за исполнение обязанностей дизайнера уровней – в течении 2-х месяцев вы должны довести оплату до 45000 рублей в месяц – ...
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Необходимо нарисовать основные иконки и кнопки к приложению.
- иконка приложения основная
96 x 96 - xdpi (это для планшетов), если иконка хорошо масштабируется, можно оставить только этот размер
72 x 72 - hdpi
36 x 36 - mdpi
48 x 48 - ldpi
Иконка обновления
48 x 48 - xdpi
36 x 36 - hdpi
24 x 24 - mdpi
18 x 18 - ldpi
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