Android

Дизайн мобильных приложенийЗакрыт6 заявок224 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо нарисовать основные иконки и кнопки к приложению.

- иконка приложения основная

96 x 96 - xdpi (это для планшетов), если иконка хорошо масштабируется, можно оставить только этот размер

72 x 72 - hdpi

36 x 36 - mdpi

48 x 48 - ldpi

Иконка обновления

48 x 48 - xdpi

36 x 36 - hdpi

24 x 24 - mdpi

18 x 18 - ldpi

Android
11 лет назад
nodirmcsd
Нодир 
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад