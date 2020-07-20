Дизайн иконки для мобильного приложения на iOS

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Закрыт27 заявок3822 просмотра
#1$200

Во вложении подробное ТЗ.

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь со всеми требованиями ТЗ до начала работы. При необходимости уточнений – пишите.

Просьба избегать шаблонных решений. Уникальные образы приветствуются.

Призовой фонд 200$. Вся сумма выплачивается победителю конкурса

iOS
5 лет назад
pm-soft
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